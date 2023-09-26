Kars’ta su çekilince köy kalıntıları ortaya çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi de 25 metreye kadar düştü.
Su seviyesinin düşmesiyle baraj havzasında kalan eski Karakurt köyünde bulunan köy evleri tekrar gün yüzüne çıktı.
Ortaya çıkan köy camisi, kilise, tarihi yapılar ve köy evleri dron ile görüntülendi.
"Karakurt köyü de tamamen gün yüzüne çıktı"
Karakurt köyünün gün yüzüne çıktığını belirten vatandaşlar, “Evet Karakurt barajının suları iyice çekildi. Eski yerleşim yeri olan Karakurt köyü de tamamen gün yüzüne çıktı. İbadet edilen cami, okul, yerleşim yeri tamamen gün yüzüne çıktı” dedi.
Sarıkamış ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Aras Nehri üzerine yapılan Karakurt HES Barajı'nın 8 Şubat 2020'de su tutmasıyla birlikte eski köy sular altında kalmıştı.
Suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan ve baraj havzasında bulunan eski Karakurt köyü havadan görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)