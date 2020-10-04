Kars'ta suyu azalan barajın altından köy enkazı çıktı

Enerji üretimi için yapılan baraj, iki köyü sular altında bırakmıştı. Suyun azalmasıyla ortaya çıkan arazide hasret gideren köylüler, enkazı izlerken duygulanıyor.

Kars ve Digor ovalarında yaklaşık 475 bin dekar tarım arazisini sulamak için Kars Barajı inşa edilmişti.

Kars Barajı 2017'de su tutmaya başlayarak, yılda 10 milyon kilovat saat enerji üretirken Boğazköy ve Çamçavuş köyleri de sular altında kalmıştı.

ESKİ KÖYÜNÜ GÖRMEK İSTEYENLER, BARAJA GELDİ

Sadece minareleri görünen köyler, baraj kapaklarının açılarak su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Eski köylerinin kalıntılarının görülmeye başladığını duyanlar, baraj gölüne geldi.

Evlerinin duvarları, cami, okul ve köy odasının ortaya çıkmasını gözü yaşlı izleyen Boğazköylüler, anılarını tazeledi.

HASRET GİDERİYORLAR

Boğazköylü vatandaşlardan Kubilay Çahan, eski köylerini çok özlediklerini belirterek, "Bizim hayatımız bu köyde geçti. Bu camide namaz kıldık, bu okulda okuduk, bu köy odasında da sık sık köylülerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Köyümüz çok güzeldi. Şimdi ise sular altında kaldı. Sular çekilince de zaman zaman gelip böyle hasret gideriyoruz" dedi.

































