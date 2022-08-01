2021 yılının kurak geçmesinin ardından bölgedeki tarlalarda yaşanan bolluk çiftçilerin yüzünü güldürdü. Altın sarısı arpa, buğday tarlaları ile yeşil ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

Yurdun birçok bölgesinde tarımda verim artışı yaşanıyor.

Yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesiyle Karslı çiftçilerin yüzü gülmeye başladı.

Bölgede hasat döneminin başlamasının ardından arpa, buğday, ayçiçeği ve silajlık mısırda yüzde 100'lük rekolte artışı yaşandığı görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere verilen destekle ekilen tohumlar, yetişerek hasat edilmeye hazır hale getirildi.

"Bolluk ve bereket yılı oldu"

Son yılların en verimli döneminin yaşandığını ifade eden Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, “2022 yılı bolluk ve bereket yılı oldu. Kendi ilimiz ve bölgemiz açısından 2019 yılından beri üst üste gelen kurak yılların ardından gelen bolluk bereket, çiftçilerimizin yüzünü güldürdü.” dedi.

Kars’ta tarlalarda yüzde 100'lük rekolte artışı yaşandı ViDEO

"Hayvan varlığımız azaldı"

Bakanlığın verdiği destekle tohum desteğiyle çiftçilerin yüzde 100 verim elde ettiğine dikkat çeken Ertaş, “Bakanlığımızın çiftçilere valiliğimizle ortaklaşa dağıtmış olduğu tohumlar yeşerdi. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı desteklemeler devam edecek. Bakanlık tarafından yine süspanseler devam edecek. Bu yıl çiftçilerimiz hayvancılıkta biraz sıkıntı yaşayabilir. Hayvan varlığımız azaldı. İnşallah hayvan varlığımızı da en kısa sürede toparlamış oluruz. Ülke hayvan varlığına da katkıda bulunmuş oluruz, bolluk ve bereketli yıllarda.” diye konuştu.

"Geçen yıla göre yüzde 100 artış elde ettik"

Hayvanlarının kışlık otlarını toplayan çiftçi Doğuş Uçungan, “İşlem çok zor, Allah’ın verdiğine çok şükür, bu yıl bolluk, bereketlik içerisinde, geçen yıla göre yüzde yüz artış elde ettik. Bugün mahsulümüzü toplayıp inşallah eve götüreceğiz. Arpa, buğday durumu da geçen seneye göre yüzde 100 artış elde ettik. Biçimler başlayacak. Demek istediğim bugün yarın biçerciler gelecek. İnşallah biz de tarlamızdan mahsulümüzü alacağız.” şeklinde konuştu.

Havadan görüntülendi

Öte yandan altın sarısı arpa ve buğday tarlaları ile yeşil ayçiçeği ve silajlık mısır tarlaları havadan görüntülendi.