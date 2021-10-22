Kars'ta termometreler eksi 10'u gördü

Soğuk havanın etkisini gösterdiği kentte, araçların camları buz tuttu.

Kars’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı.

Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

“KIŞ ERKEN GELDİ”

Kars’a kışın geldiğini belirten Yavuz Özer, aracının donan camını temizlediğini söyledi. Özer, “10’uncu ayın sonları, havalar daha soğudu. Kışa hazırlığımızı yaptık. Bugün hava çok soğuktu. Kış geldi, kışımız başladı. Arabamın zaten camlarından belli donmuş. Camları temizledim. Kışımız geliyor” dedi.













