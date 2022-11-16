Petrol
93.73
-0.14%
Euro
19.3587
0.45%
Dolar
18.6118
0.06%
Altın
1.063
0.02%
Borsa
4688
0.00%
Bitcoin
319.306
-0.90%
BTXN Coin
7.17
-3.10%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kars'ta termometreler eksi 9’u gösterdi

    Hava sıcaklığının eksiye düştüğü bölgede buzlanma başladı. Araçların camları buz tuttu, dereler dondu.
    • 16.11.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta termometreler eksi 9’u gösterdi

    Hava sıcaklığını eksi 9 dereceye düştüğü Kars’ta vatandaşların soğukla imtihanı başladı.

    Soğuk havadan olumsuz etkilenen vatandaşların yanı sıra araçlar da adeta buz tuttu.

    Araçlarını battaniye ile örttüler

    Kent sakinleri sabah erken saatlerde araçlarını çalıştırarak ısıtırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

    Öte yandan kimisi de araçlarını battaniye, halı ve kartonlarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

    Kars ta termometreler eksi 9’u gösterdi #1

    Dere buzla kaplandı

    Sarıkamış ilçesinde de çobanlar adeta buz tutan arazide hayvanları otlatmaya devam etti.

    Acısu Deresi'nin yüzeyinin de buzla kaplandığı görüldü.

    Kars'ta termometreler eksi 9’u gösterdi VİDEO

    Kars ta termometreler eksi 9’u gösterdi #2

    Bitkiler kırağı tuttu

    Ardahan'da benzer görüntüler ortaya çıktı.

    Kentte dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Bitkilerin dahi kırağı tuttuğu bölgede, soğuk hava etkisini giderek artırmaya başladı.

    AA'nın aktarımına göre; kent sakinlerinden Alper Öner, "Bugün işe başladığımda ilk olarak arabanın camını buzdan temizledim. Artık havalar soğumaya başladı." dedi.

    Kars ta termometreler eksi 9’u gösterdi #3

    Kars ta termometreler eksi 9’u gösterdi #4

    Kars ta termometreler eksi 9’u gösterdi #5

    Kars ta termometreler eksi 9’u gösterdi #6


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    İskoç taraftarlar Diyarbakır'da
    Futbol

    İskoç taraftarlar Diyarbakır'da

    Samsung, akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak
    Teknoloji

    Samsung, akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak

    Görüş Bildir