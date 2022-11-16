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- Kars'ta termometreler eksi 9’u gösterdi
Kars'ta termometreler eksi 9’u gösterdi
- 16.11.2022 - 11:16
- Güncelleme : 16.11.2022 - 11:20
Hava sıcaklığını eksi 9 dereceye düştüğü Kars’ta vatandaşların soğukla imtihanı başladı.
Soğuk havadan olumsuz etkilenen vatandaşların yanı sıra araçlar da adeta buz tuttu.
Araçlarını battaniye ile örttüler
Kent sakinleri sabah erken saatlerde araçlarını çalıştırarak ısıtırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının buz tutan camlarını temizledi.
Öte yandan kimisi de araçlarını battaniye, halı ve kartonlarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Dere buzla kaplandı
Sarıkamış ilçesinde de çobanlar adeta buz tutan arazide hayvanları otlatmaya devam etti.
Acısu Deresi'nin yüzeyinin de buzla kaplandığı görüldü.
Kars'ta termometreler eksi 9’u gösterdi VİDEO
Bitkiler kırağı tuttu
Ardahan'da benzer görüntüler ortaya çıktı.
Kentte dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Bitkilerin dahi kırağı tuttuğu bölgede, soğuk hava etkisini giderek artırmaya başladı.
AA'nın aktarımına göre; kent sakinlerinden Alper Öner, "Bugün işe başladığımda ilk olarak arabanın camını buzdan temizledim. Artık havalar soğumaya başladı." dedi.