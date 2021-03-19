Kars'ta, tipide mahsur kalan öğretmenleri köylüler kurtardı

Köy okulundaki derslerine gitmek üzere yola çıkan öğretmenlerin aracı tipide kara sağlanınca köylüler seferber oldu. Köylüler kurtardıkları öğretmenleri misafir etti.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyünde servis minibüsü şoförü olan Cebrail Cengiz, dün sabah saatlerinde her zaman olduğu gibi öğretmenleri almak için yola çıktı.

Cengiz, öğretmenlere köyde tipi olduğunu bildirdi. Öğretmenler ise “Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz” diyerek köye gitmek istediklerini belirtti.

Cengiz öğretmenleri alarak ilçeye 22 kilometre mesafedeki Bozkuş köyüne doğru yola çıktı.

ARAÇLARI KARA SAPLANDI

Köye 2 kilometre kala etkisini artıran tipi yolu kapatınca minibüs kara saplanarak mahsur kaldı.

Geri dönüş yolu da kapanınca sürücü Cebrail Cengiz donma ve yolunu kaybetme riskine rağmen 500 metre mesafedeki Tuygun köyüne giderek köylülerden yardım istedi.

KÜREK VE HALATLARLA GİTTİLER

Tuygunlular yanlarına kürekleri ve halatları alarak öğretmenleri kurtarmak için yola çıktı. Kısa süre sonra minibüse ulaşan köylüler servis minibüsü sürücüsü Cebrail Cengiz ve oğlu Dicle ile birlikte içinde 2’si kadın 3 öğretmenin bulunduğu minibüsü halatlarla çekerek kurtardılar.

ÖĞRETMENLERİ MİSAFİR ETTİLER

Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan minibüs Tuygun köyüne götürüldü. Burada köylüler öğretmenleri misafir ederek Özel İdare ekiplerinin kapanan yolu açmasını beklediler.

Köye dönüldüğünde Dicle Cengiz’in yüzünün görüntüsü yaşanan zorlu kurtarma çalışmasını ortaya koydu. Öğretmenler köylülere verdikleri mücadele ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Öğretmenler yolun açılmasının ardından aynı minibüsle Selim ilçesine döndü.









































