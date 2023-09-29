Kars’ta tuluk peyniri fiyatta kaşar peyniri ile yarışıyor Kars, peynir üretiminde önemli bir yere sahip. Kars'ın tuluk peyniri de kaşar peyniri gibi ilgi görmeye başladı.

İHA

Kars’ta tuluk peyniri, asırlardır koyun ve keçi derisine basılıyor ve 3 aylık dinlenme süresinin ardından yeşillendikten sonra satışa sunuluyor.

Tuluk peyniri, meşhur Kars kaşarı ile aynı fiyata alıcı buluyor.

Özellikle kış mevsiminde çok tüketildiği için Kars merkez ve köylerinde bahar aylarında keçi ve koyun derisine basılan tuluk peyniri, sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

Kars’ın 2 bin 500 rakımlı yaylalarında haziran ayında tuluklara basılan ve birçok çiçek ve otla beslenen hayvanların sütleriyle organik olarak hazırlanan tuluk peyniri son yıllarda Kars’ın yanı sıra batıdaki illerden de yoğun ilgi görüyor.

Kilosu 200 lira

Kars’ta basıldığı tuluğun büyüklüğüne göre; 40-50 ve 70 kilo gelen tulukların içerisinden çıkan yeşil çeçil peynir kilosu 200 liradan satılıyor.

Doğal antibiyotik

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve yerel halk arasında doğal antibiyotik olarak da bilinen tuluk peyniri kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Kars’ta, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan tuluk peyniri, tuluğun açılmasıyla birlikte kısa sürede tükeniyor.

“Asırlardır yiyoruz”

Kış sofralarının vaz geçilmezi olan tuluk peynirinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden eden üreticilerden Mahmut Bilgir, peynirin faydalarını şöyle anlattı:

Asırlar boyu dede babadan gelme peynirdir. Kars sofralarının olamazsa olmazıdır. Kars çeçil peyniri, diğer adıyla tuluk peyniri, yeşerdiği zaman doğal antibiyotik içerir. Kesinlikle küfü insana dokunmaz. Faydası vardır, zararı yoktur. Yıllardır yiyoruz, yılları geçtik asırlardır yiyoruz. Doğal antibiyotik olarak bilinir.

"Çok seviyoruz"

Tuluk peyniri almak için geldiğini belirten Nebahat Baykal da peyniri çok sevdiklerini belirterek şöyle konuştu:

Sürekli tükettiğimiz peynir, doğal, sağlıklı olduğu için sürekli aldığımız peynir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)