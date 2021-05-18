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    Kars'ta yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı

    Kars'ın Digor ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Buldu'nun, hastanede 2 kez duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 14:10
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    Kars'ta yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı

    Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bacalı köyünde meydana gelen olayda, arazide hayvan otlatan arkadaşının yanında olan 28 yaşındaki Mehmet Buldu, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

    Buldu, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    2 KEZ KALBİ DURDU

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Hastanesi'ne getirilen Buldu'nun, 2 kez kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle Buldu'nun kalbi çalıştırıldı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Buldu, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

    Mehmet Buldu

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