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    Kars'taki su samurunun renkli görüntüleri

    Nesli tükenmekte olan su samurunun yiyecek avı ve kar banyosu, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 09:42
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    Kars'taki su samurunun renkli görüntüleri

    Kars Çayı’nda nesli tükenmekte olan bir su samuru kendisini görüntüleyen bir vatandaşa adeta poz verdi.

    Suya dalarak yiyecek arayan su samuru, buzun üzerine çıkarak bulduğu yiyeceği yedikten sonra tekrar suyu daldı.

    SIRT ÜSTÜ YÜZDÜ, KAR BAYOSU YAPTI

    Görüntülenen sevimli hayvan, kamera karşında adeta  'beni çekin' dercesine hareketler yapmaya başladı.

    İZLENDİĞİNİ ANLAYINCA GÖZLERDEN KAYBOLDU

    Tekrar suya dalan su samuru, bu sefer arka arka yüzerek adeta şov yaptı ve izlendiğini fark edince bir anda ortadan kayboldu.

    Kars taki su samurunun renkli görüntüleri #1

    Kars taki su samurunun renkli görüntüleri #2

    Kars taki su samurunun renkli görüntüleri #3

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