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    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu

    Yazın hayvanlarını otlatmak için Iğdır'dan Kars'ta bulunan dağlarının eteklerindeki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte köylerine doğru dönüş yolculuğuna başladı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 04:25
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    Kars’ın yüksek rakımlı yaylalarda yaklaşık 4 ay konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte günler süren zorlu ve meşakkatli yolculuklarına başladı.

    Belirli alanlarda çadır kurarak konaklayan göçerler, sürülerini dinlendirdikten sonra yeniden yollara koyuluyor.

    Binlerce koyunu kontrol etmek ve yönlendirmek için akla karayı seçen çobanlar eşyalarını yükledikleri eşekleriyle birlikte soğuğa havaya aldırış etmeden dağları, tepeleri aşarak yolculuklarına devam ediyor.

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu - Video

    "KURTLAR ÇOK ZORLUK VERİYOR"

    Havaların soğuduğuna dikkat çeken göçer Remzi İnanır, "Havalar soğuk, otlak yok. Hayvanlar zorluk çektiriyor bize, canavar (kurt) çok zor veriyor. Çıldır, Ardahan, Kars, Erzurum gibi yerlerden yayla alıyoruz. 30 ev birleşiyor, 2 bin koyun birleştirip yaylaya götürüyor. Orada 4 ay kalıyoruz, tekrar geri geliyoruz" dedi.

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #1

    "SOĞUKTA DAĞIN BAŞINDAYIZ"

    Yolculuklarının Iğdır’da son bulacağını ifade eden Remzi İnanır, "Soğukta, dağın başındayız kar, diz boyu kar yağar, koyunları aşağı çekeriz, sıcak yerlere çekeriz. Kar kalktığında tekrar yukarı çıkarız. Çok zorluk çekiyoruz. Bizim meslek çok zor" diye konuştu.

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #2

    EKSİ 10'DA KİLOMETRELERCE YOL YAPIYORLAR

    Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye düştüğü Kars’ta göçerler, soğuğa aldırış etmeden kilometrelerce yol kat ediyor. Geceyi kurdukları çadırlarda geçiren göçerlere, çoban köpekleri de eşlik ediyor.

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #3

    BİNLERCE KOYUN HER GÜN SAYILIYOR

    Her sabah uyandıklarında önce binlerce koyunu tek tek sayan göçerler, kahvaltılarını yaptıktan sonra yola koyuluyor. Ardahan Göle’den yola çıkan göçerler, Susuz ilçesi Yolboyu köyü sınırlarına kadar geldi.

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #4

    Göçerler buradan Subatan köyü üzerinden Digor’a inecek, göçerlerin yolculuğu Digor, Tuzluca’dan geçtikten sonra Iğdır’da son bulacak.

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #5

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #6

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #7

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #8

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #9

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #10

    Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu #11

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