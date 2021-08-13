Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in ilk maçı bugün oynanan, Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması ile başladı. Mücadele nefes kesen anlara sahne olurken, "Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?" sorusu gündeme geldi.

Süper Lig, tüm heyecanı ve lige yeni çıkan takımları ile başladı.

Sezonun ilk mücadelesi, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı oldu.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, evinde Rize'yi ağırladı.

Sergen Yalçın, sezonun ilk maçında yeni transferlere fırsat tanıdı ve sahada Kenan Karaman, Salih Uçan yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk karşılaşmasında seyircisi karşısında ter dökerken, maçı kaçıranlar ise "Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?" sorusunu araştırıyor.

Kıran kırana geçen mücadele, Zorbay Küçük'ün bitiş düdüğü ile sona erdi.

Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Beşiktaş, Georges - Kevin N'Koudou'nun 9. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor'un performansını ortaya koyamadığı maçın ilk yarısında başka gol olmadı.

İkinci yarıda Atiba Hutchinson'ın 52. dakikada attığı gol sonucu Beşiktaş, 2-0 öne geçti.

90+3'te Larin'in golüyle Beşiktaş maçtan 3-0 üstünlükle ayrıldı.