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    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

    Süper Lig'in ilk maçı bugün oynanan, Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması ile başladı. Mücadele nefes kesen anlara sahne olurken, "Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?" sorusu gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 22:58
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    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

    Süper Lig, tüm heyecanı ve lige yeni çıkan takımları ile başladı.

    Sezonun ilk mücadelesi, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı oldu.

    Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, evinde Rize'yi ağırladı.

    Sergen Yalçın, sezonun ilk maçında yeni transferlere fırsat tanıdı ve sahada Kenan Karaman, Salih Uçan yer aldı.

    Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk karşılaşmasında seyircisi karşısında ter dökerken, maçı kaçıranlar ise "Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?" sorusunu araştırıyor.

    Kıran kırana geçen mücadele, Zorbay Küçük'ün bitiş düdüğü ile sona erdi.

    Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

    BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

    Beşiktaş, Georges - Kevin N'Koudou'nun 9. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti.

    Çaykur Rizespor'un performansını ortaya koyamadığı maçın ilk yarısında  başka gol olmadı.

    İkinci yarıda Atiba Hutchinson'ın 52. dakikada attığı gol sonucu Beşiktaş, 2-0 öne geçti.

    90+3'te Larin'in golüyle Beşiktaş maçtan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #1

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #2

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #3

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #4

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #5

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #6

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #7

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #8

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #9

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #10

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #11

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #12

    Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? #13

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