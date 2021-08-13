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- Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Kartal pençeyi taktı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 22:32
- Güncelleme : 13.08.2021 - 22:58
Süper Lig, tüm heyecanı ve lige yeni çıkan takımları ile başladı.
Sezonun ilk mücadelesi, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı oldu.
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, evinde Rize'yi ağırladı.
Sergen Yalçın, sezonun ilk maçında yeni transferlere fırsat tanıdı ve sahada Kenan Karaman, Salih Uçan yer aldı.
Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk karşılaşmasında seyircisi karşısında ter dökerken, maçı kaçıranlar ise "Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?" sorusunu araştırıyor.
Kıran kırana geçen mücadele, Zorbay Küçük'ün bitiş düdüğü ile sona erdi.
Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Beşiktaş, Georges - Kevin N'Koudou'nun 9. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Çaykur Rizespor'un performansını ortaya koyamadığı maçın ilk yarısında başka gol olmadı.
İkinci yarıda Atiba Hutchinson'ın 52. dakikada attığı gol sonucu Beşiktaş, 2-0 öne geçti.
90+3'te Larin'in golüyle Beşiktaş maçtan 3-0 üstünlükle ayrıldı.