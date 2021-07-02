Kartal Tibet'e veda: Cenazeye ilişkin detaylar belli oldu

Yeşilçam'ın Tarkan'ı Kartal Tibet, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tibet için sosyal medya üzerinden binlerce mesaj yayınlanırken, usta ismin hayatı ve başarıları paylaşıldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybederken, Tibet'in ölüm haberini oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştı.

Cinova sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." dedi.

Oyuncunun vefatı sanat ve siyaset camiasını derin bir üzüntüye boğarken, sevenleri ise Twitter üzerinden binlerce veda mesajı yayınladı.

Usta oyuncunun cenazesine ilişkin detayları ise yine Canova açıkladı.

ÖZEL BİR TÖREN YAPILMAYACAK

Usta oyuncu için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlenecek.

Cenaze namazı detaylarını sosyal medyasından paylaşan oyuncu Civan Canova, "Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu'dan kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Dünden bugüne Kartal Tibet FOTO GALERİ

200'E YAKIN FİLME KATKI SAĞLADI

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

Yeşilçam’a 200’e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, katkı sağladığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı.

Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti. Tibet evli ve 2 çocuk babasıydı.