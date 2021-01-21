Geçtiğimiz gün kardan adamı çalınan 5 yaşındaki Zeynep Mira Akbaş için, yeni bir kardan adam hazırlandı. Küçük kızın mutluluğu, gözlerine yansıdı.

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz gün 5 yaşındaki Zeynep Mira Akbaş, yağan kar ile kendisine kardan adam yapmıştı.

Kardan adamın çalınma anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Haberi izleyen 5 genç, Zeynep Mira Akbaş için Aydos tepesinde yaptıkları kardan adamı ailenin evinin bahçesine getirdi.

EL ARABASIYLA KARDAN ADAM GÖTÜRDÜLER

El arabasına koyarak kardan adamı getiren gençler, daha sonra bina bahçesinden ayrıldı. Kardan adamı binalarının bahçesinde gören Zeynep Mira’nın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Kartal'da kardan adamı çalınan kıza sürpriz yapıldı VİDEO



KARDAN ADAMI GETİREN GENÇLER KAMERAYA YANSIDI

Televizyonda haberi gören gençler, Zeynep Mira Akbaş’ı sevindirmek için Aydos tepesinde yaptıkları kardan adamı binanın bahçesine bırakarak gittikleri görülüyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM, ÇOK MUTLU OLDUM"

Yeniden kardan adamına kavuşan Zeynep Mira Akbaş, “Benim kardan adamımı çalan ağabey neden çaldı, üzdü beni. Benim kardan adamım çok küçüktü. Ağabeyler bana büyük kardan adam getirdi. Çok teşekkür ederim üzülmüştüm, çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

"DUYARLI OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zeynep’in annesi Oylum Akbaş, “Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hani biz sadece çocuğum üzüldü diye, öyle bir paylaşım yapmıştık. Ama bugün beş genç, galiba yüksek kesimlerden kamyonete yükleyip kardan adam yapıp çocuk sevinsin diye getirmişler.





Gerçekten bu kadar duyarlı oldukları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tanımıyorum kendilerini sanırsam bu haberlerden kaynaklı görmüşler ve kızımın üzüldüğünü fark etmişler. Onu sevindirmek için de böyle bir sürpriz yapıp getirmişler. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.