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    Kartalkaya en yoğun günlerini yaşıyor

    Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otel, tatil nedeniyle doldu. En yoğun günlerini yaşayan Kartalkaya'da kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 16:06
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    Kartalkaya en yoğun günlerini yaşıyor

    Karne tatilinin ardından programlarını ayarlayanlar, kışın tadını çıkarmaya başladı.

    Bolu'ya akın eden vatandaşlar, soluğu kayak merkezi Kartalkaya'da aldı.

    Yarıyıl tatili için gelenler, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

    OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

    Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otelde, sömestir tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.

    Yarıyıl tatilinde Kartalkaya'ya gelen binlerce tatilci, ilk günden pistleri doldurdu.

    Pistlerde kar kalınlığı 2,5 metre ulaşırken, telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvesine çıkan tatilciler kayak yaparak bolca eğlendi.

    Kartalkaya en yoğun günlerini yaşıyor #1

    Kartalkaya en yoğun günlerini yaşıyor #2

    Kartalkaya en yoğun günlerini yaşıyor #3

    Kartalkaya en yoğun günlerini yaşıyor #4


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