Kartalkaya, sezonu kötü kapattı Önceki yıllarda 300 ile 500 bin arasında tatilciyi ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne bu yıl 100 bin tatilci gitti. Otelciler, kar yağışının yetersiz kalması ve yaşanan deprem felaketi nedeniyle son 42 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini söylüyor.

DHA

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı sebebiyle her kış sezonunda tatilciler tarafından tercih edilen Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde aralık ayında başlayan kayak sezonu sona erdi.

Kayanlar azaldı

Önceki sezonlarda 300 ile 500 bin arası tatilciyi ağırlayan 2 bin 200 rakımdaki Kartalkaya, bu sezon kar seviyesinin yetersiz kalması ve 11 ili etkileyen deprem felaketleri nedeniyle yeterince ilgi görmedi.

Kayak merkezine gelen tatilci sayısı 100 binde kaldı.

"Sezon çok sıkıntılı geçti"

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, son 42 yılın en kötü kayak sezonunu geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Kartalkaya'da sezon çok sıkıntılı geçti. Kar geç geldi. Tam kar geldi derken, deprem gerçeği ile karşılaştık. Depremden dolayı da bayağı gelmeyen oldu. Normalde 300 bin civarında ziyaretçi Kartalkaya'ya gelirdi. Bu sene 100 bini bile yakalayamadık. Normal sezonların 3'te 1'i kadar tatilci geldi. Daha önce hiç böyle olmamıştı.

"Pandemide bile böyle değildi"