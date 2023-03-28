Kartalkaya, sezonu kötü kapattı

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı sebebiyle her kış sezonunda tatilciler tarafından tercih edilen Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde aralık ayında başlayan kayak sezonu sona erdi.
Kayanlar azaldı
Önceki sezonlarda 300 ile 500 bin arası tatilciyi ağırlayan 2 bin 200 rakımdaki Kartalkaya, bu sezon kar seviyesinin yetersiz kalması ve 11 ili etkileyen deprem felaketleri nedeniyle yeterince ilgi görmedi.
Kayak merkezine gelen tatilci sayısı 100 binde kaldı.
"Sezon çok sıkıntılı geçti"
Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, son 42 yılın en kötü kayak sezonunu geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
Kartalkaya'da sezon çok sıkıntılı geçti. Kar geç geldi. Tam kar geldi derken, deprem gerçeği ile karşılaştık. Depremden dolayı da bayağı gelmeyen oldu. Normalde 300 bin civarında ziyaretçi Kartalkaya'ya gelirdi. Bu sene 100 bini bile yakalayamadık. Normal sezonların 3'te 1'i kadar tatilci geldi. Daha önce hiç böyle olmamıştı.
"Pandemide bile böyle değildi"
Ben 42 senedir Kartalkaya'dayım, ilk defa böyle sıkıntılı bir sezon geçti. Ama tüm bölgelerden haberdarız. Başka kayak merkezlerinde de kayak sezonu sıkıntılı geçmiş. Öncelikle kar yağışlarının yetersiz kalması, bir de deprem varken, diğer tarafta insanların kayak yapıp, keyif yapmaları imkansızdı. Pandemi döneminde bu kadar sıkıntılı geçmedi. En sıkıntılı sezon buydu. Sezonu normal zamanında kapattık, bekledik ama iş olmadı. Kar yetersiz olunca gelen olmadı.