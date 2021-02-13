Tatilciler, kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yarıyıl tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.

KAR KALINLIĞI 1 METRE

Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelenler, uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde vakit geçirme imkanı buldu.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son günlerini eğlenerek geçiriyor.

Kartalkaya, yarıyıl tatilinin son günlerinde kayakseverleri ağırladı ViDEO







