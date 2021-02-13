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- Kartalkaya, yarıyıl tatilinin son günlerinde kayakseverleri ağırladı
Kartalkaya, yarıyıl tatilinin son günlerinde kayakseverleri ağırladı
Tatilciler, kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı.
- AA
- 13.02.2021 - 14:38
- Güncelleme : 13.02.2021 - 14:40
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yarıyıl tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.
KAR KALINLIĞI 1 METRE
Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelenler, uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde vakit geçirme imkanı buldu.
Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son günlerini eğlenerek geçiriyor.
Kartalkaya, yarıyıl tatilinin son günlerinde kayakseverleri ağırladı ViDEO