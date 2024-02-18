Kartalkaya yolu çileye döndü: Tatilciler yolda kaldı Gözde yerlerden olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne tatile giden vatandaşların araçları, karlı ve buzlanan yolda kaldı. Hafta sonu tatil keyfi adeta çileye döndü.

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İHA

Hafta sonunu evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar, kayak merkezlerine akın etti.

Kayak merkezlerinin gözdelerinden olan Kartalkaya ise tatilcilerle doldu.

Ancak yolda kalan ve kayak merkezine ulaşmakta zorlanan tatilciler ise çile yaşadı.

Tatilciler isyan etti

Bolu'nun Turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne tatile gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzlanan yolda kaldı.

Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda vatandaşlar kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan tatilciler yaşadıkları çileye isyan etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)