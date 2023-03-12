Kartalkaya Kayak Merkezi, kar yağışına sahne oldu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan merkezdeki yağış, aralıklarla edvam etti.
Kartalkaya'da kayak keyfi
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yaptı.
Yeni haftada hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kartalkaya'da pazartesi ve salı günleri en düşük hava sıcaklığının eksi 6 santigrat derece olması bekleniyor.
Yeni haftada çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava, diğer günler ise kar yağışı bekleniyor.