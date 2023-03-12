Kartalkaya'da kar yağışı etkisini gösterdi Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkezde tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı. Gelecek haftaya ilişkin hava durumu tahmini de belli oldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi, kar yağışına sahne oldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan merkezdeki yağış, aralıklarla edvam etti.

Kartalkaya'da kayak keyfi

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yaptı.

Yeni haftada hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kartalkaya'da pazartesi ve salı günleri en düşük hava sıcaklığının eksi 6 santigrat derece olması bekleniyor.

Yeni haftada çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava, diğer günler ise kar yağışı bekleniyor.