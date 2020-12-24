Kartalkaya’da kış sezonu yarın başlıyor

Sezon açılışı yetersiz kar yağışı nedeniyle 25 Aralık'a ertelenen Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yarından itibaren misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

GÜNÜBİRLİK GİDENLER KEYİF YAPTI

Kayak merkezinde yapay karlama makineleri de aralıksız çalışıyor. Pistlerde yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.

Günübirlik tatil için Kartalkaya'ya aileleriyle gelenler, kızakla kayarak yürüyüş yaparak ve kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

2 BİN YATAK KAPASİTELİ 6 OTEL HAZIR

Sezon açılışı yetersiz kar yağışı nedeniyle 25 Aralık'a ertelenen kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 6 otel hazırlıklarını tamamladı.

İşletmeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında otel içerisinde ve pistlerde önlemler aldı.

Konaklamak için otele gelecek tatilcilerin, girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılacak ve ateşleri ölçülecek.

"TEDBİRLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEDE ALDIK"

Kayak merkezinde bulunan otellerden ikisinin genel müdürü Yusuf Avcı, tesis ve pistlerde tüm hazırlıkların tamamlandığını, sezonun yarın açılacağını ifade etti.

Pistlerde yapay karlamayla birlikte bir metreye yakın kar olduğunu aktaran Avcı, "Tüm pistlerimiz açık. Koronavirüs kapsamında otel içerisinde ve pistlerimizde en üst seviyede tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimizin HES kodu sorgulamasını yapacağız, ateşini ölçeceğiz. Otel doluluk oranlarımızı bakanlıkların belirlediği kapasitede ayarladık." diye konuştu.

Avcı, Kartalkaya'yı tercih edenlerin gönül rahatlığıyla tatillerini yapabileceğini kaydetti.