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    Kartalkaya'da yeni sezon açıldı

    Suni karlamayla kar karlınlığı artırılan pistlerde kayak ve snowboard yapıldı.
    • AA
    • 25.12.2020 - 15:40
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    Kartalkaya'da yeni sezon açıldı

    Kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, yeni sezona "merhaba" dedi.

    Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde, yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle ertelenen sezon açılışı gerçekleştirildi.

    YAPAY KARLAMA YAPILDI

    Tatil için kayak merkezine yurt içinden ve yurt dışından gelenler, yapay karlamayla kar kalınlığının bir metreye ulaştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

    Kartalkaya da yeni sezon açıldı #1

    BELİRLENEN PİSTLER AÇILDI

    Bölgedeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, geçen yıllarla kıyaslandığında kar yağışında gecikmenin olduğunu belirtti.

    Avcı, "Malum tüm Türkiye'de bir kuraklık yaşanıyor. Kartalkaya, kurmuş olduğumuz yapay karlama sistemiyle sezonu açabiliyor. Tüm pistleri değil de belirlediğimiz pistleri açtık. Yapay karlamayla tatilcilerimizin normal karda kayar gibi kayak yapmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

    Kartalkaya da yeni sezon açıldı #2

    "TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

    Avcı, gelecek hafta için etkili bir kar yağışı beklediklerini, yoğun kar yağışıyla tüm pistleri açacaklarını söyledi.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm hazırlıkların yapıldığını ve önlemlerin alındığını vurgulayan Avcı, konukların tatillerini gönül rahatlığıyla geçirebileceğini sözlerine ekledi.

    Kartalkaya da yeni sezon açıldı #3

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