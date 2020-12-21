Kartalkaya'daki dağ evinin yılbaşı fiyatı 80 bin lira

Yılbaşı gecesi konaklama bedeli 80 bin TL olarak belirlenen dağ evleri için şimdiden rezervasyonlar neredeyse tamam…

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor.

Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören kayak merkezi, geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi, Türkiye'nin en pahalısı olarak biliniyor.

Kartalkaya, her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlıyor.

YILBAŞINDA GECELİĞİ 80 BİN TL

25 Aralık'ta sezonun açılacağı Kartalkaya'daki 5 otelden biri, bünyesinde bulundurduğu 2 adet dağ evi ile zengin müşterilerine hizmet veriyor.

Her türlü konforun sağlandığı bu dağ evleri Türkiye'nin en zenginlerini konuk ediyor.

Dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama ücretleri 80 bin lirayı buluyor. Ayrıca yılbaşı gecesi en az 4 gece konaklama şartı bulunan dağ evleri, şimdiden rezervasyonlar alıyor.

Geçen yıl neredeyse hiç boş kalmayan dağ evlerine şimdiden ilginin çok olduğu öğrenildi.

FARKLI KONSEPTE FARKLI FİYAT

Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü olan Yusuf Avcı, pandemi döneminde dağ evlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Villalar pandemi döneminde özellikle çok yoğun ilgi görüyor. Tabi kısıtlı sayıda olduğu için şu anda çoğu belli tarihlerde doldu. Oradaki konsepte göre biz fiyatı ayarlıyoruz. Çok farklı bir konsepti var. Hem konfor olsun, hem de yiyecek, içecek anlamında olsun hem de 7 gün 24 saat hizmet var. Özel pisti var. Özel saunası, özel jakuzisi var. Çok inanılmaz bir konfor, inanılmaz bir hizmet kalitesi var. Tabi ki fiyatı biraz farklı. Yılbaşı 80 bin TL dolayında gecelik. Yılbaşından sonra ucuzlama olacak.” dedi.