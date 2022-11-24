Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerinden yoğun ilgi gören kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye yavaş yavaş sonbaharın etkisinden çıkıyor...

Son günlerde birçok bölgede artan yağışların ardından yurdun yüksek kesimlerden kar manzaraları gelmeye başladı.

Kar yağışı başladı

Bunlardan biri de Bolu'nun meşhur kış turizm merkezi olan Kartalkaya.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan bölge, gece saatlerinde kar yağışının etkisi altına girdi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

AA'nın aktarımına göre; sezonun ilk karıyla birlikte bölge adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Her sezon yerli ve yabancı 10 binlerce kişiyi ağırlayan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 2200 metre yükseklikte bulunan kayak merkezinin, kar kalınlığının artmasıyla ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor.

Kartalkaya'ya sezonun ilk karı yağdı VİDEO

