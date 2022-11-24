Petrol
84.67
-0.87%
Euro
19.4422
0.39%
Dolar
18.6334
0.07%
Altın
1.052
0.39%
Borsa
4870
0.33%
Bitcoin
317.493
0.96%
BTXN Coin
5.98
-1.64%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Kartalkaya'ya sezonun ilk karı yağdı

    Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerinden yoğun ilgi gören kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
    • 24.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartalkaya'ya sezonun ilk karı yağdı

    Türkiye yavaş yavaş sonbaharın etkisinden çıkıyor...

    Son günlerde birçok bölgede artan yağışların ardından yurdun yüksek kesimlerden kar manzaraları gelmeye başladı.

    Kar yağışı başladı

    Bunlardan biri de Bolu'nun meşhur kış turizm merkezi olan Kartalkaya.

    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan bölge, gece saatlerinde kar yağışının etkisi altına girdi.

    Kartalkaya ya sezonun ilk karı yağdı #1

    Yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

    AA'nın aktarımına göre; sezonun ilk karıyla birlikte bölge adeta beyaz örtüyle kaplandı.

    Her sezon yerli ve yabancı 10 binlerce kişiyi ağırlayan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 2200 metre yükseklikte bulunan kayak merkezinin, kar kalınlığının artmasıyla ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor.

    Kartalkaya'ya sezonun ilk karı yağdı VİDEO

    Kartalkaya ya sezonun ilk karı yağdı #2

    Kartalkaya ya sezonun ilk karı yağdı #3


    Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
    Ekonomi

    Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı
    Gündem

    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı

    Görüş Bildir