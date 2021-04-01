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    Kartepe beyaza büründü

    Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 17:02
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    Kartepe beyaza büründü

    Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Kartepe ilçesinde yağış nedeniyle kayak merkezine giden yollar karla kaplandı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması çalışma yürüttü.

    YOLLAR AÇILDI

    Ekipler, kar küreme ve tuzlama işlemi yaptı.

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