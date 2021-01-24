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    Kartepe havadan görüntülendi

    Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Kartepe'de kartpostallık manzaralar oluştu.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 11:23
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    Kartepe havadan görüntülendi

    Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe’de kar yağışı sonrasında oluşan manzara havadan görüntülendi.

    Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, geçtiğimiz hafta yağan kar sonucu beyaz örtüyle kaplandı.

    KARTEPEDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

    Kar yağışının ardından kendini gösteren güneş ile birlikte ışıl ışıl olan Kartepe’de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

    Havadan görüntülenen bölge, doğaseverleri hayran bıraktı.

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