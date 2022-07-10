Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi

Kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde de kasapların yoğun mesaisi devam ediyor. Kurban etini değerlendirmek için vatandaşlar kasaplara gidiyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor.

Kilosu 5 TL'den çekiliyor

Bu yıl zam yapmadıklarını dile getiren kasapların, kıyma ve kuşbaşının kilogramını 5 TL'den çektikleri öğrenildi.

"Halka hizmet için buradayız"

Sabah 8'de iş yerini açtıklarını ve akşam 8'e kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Kasap Ramazan Tunç, "Kurbanları kesip de taze taze bize getiren de oluyor akşam dolabında güzelce muhafaza edip getirende oluyor.Vatandaşlarımız etlerini poşetlerle muhafaza etmesinler. Çünkü etlerde karartı ve kokma oluyor. Etlerini daha güzel muhafaza edebilirler.Vatandaşlarımıza kıyma, kuşbaşı ve isteklere göre biftek hazırlayıp veriyoruz. Kurban bayramında et satışımız yok 3-4 gün boyunca sadece halka hizmet için buradayız. Onların etlerini hazırlayıp veriyoruz." dedi.

İHA'nın haberine göre, bayramın ikinci gününün tamamını kıyma yaparak geçirdiklerini söyleyen yoğunluğun birkaç gün daha süreceğini söyledi.



