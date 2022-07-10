Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
364.771
-3.77%
BTXN Coin
7.45
1.91%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi

    Kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde de kasapların yoğun mesaisi devam ediyor. Kurban etini değerlendirmek için vatandaşlar kasaplara gidiyor.
    • 10.07.2022 - 20:55
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 21:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu.

    Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor.

    Kilosu 5 TL'den çekiliyor

    Bu yıl zam yapmadıklarını dile getiren kasapların, kıyma ve kuşbaşının kilogramını 5 TL'den çektikleri öğrenildi.

    "Halka hizmet için buradayız"

    Sabah 8'de iş yerini açtıklarını ve akşam 8'e kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Kasap Ramazan Tunç, "Kurbanları kesip de taze taze bize getiren de oluyor akşam dolabında güzelce muhafaza edip getirende oluyor.Vatandaşlarımız etlerini poşetlerle muhafaza etmesinler. Çünkü etlerde karartı ve kokma oluyor. Etlerini daha güzel muhafaza edebilirler.Vatandaşlarımıza kıyma, kuşbaşı ve isteklere göre biftek hazırlayıp veriyoruz. Kurban bayramında et satışımız yok 3-4 gün boyunca sadece halka hizmet için buradayız. Onların etlerini hazırlayıp veriyoruz." dedi.

    İHA'nın haberine göre, bayramın ikinci gününün tamamını kıyma yaparak geçirdiklerini söyleyen yoğunluğun birkaç gün daha süreceğini söyledi.

    Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi #1

    Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi #2

    Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi #3


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Bayramın ilk firari kurbanlıkları
    Gündem

    Bayramın ilk firari kurbanlıkları

    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde
    Transfer dosyası

    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde

    Görüş Bildir