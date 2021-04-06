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- Kaşarlı karnabahar köftesi tarifi: Gelinim Mutfakta çıtır kaşarlı karnabahar köftesi nasıl yapılır?
Kaşarlı karnabahar köftesi tarifi: Gelinim Mutfakta çıtır kaşarlı karnabahar köftesi nasıl yapılır?
Karnabahardan köfte kulağa garip gelse de oldukça lezzetli bir tarif olarak Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alıyor. Peki kaşarlı karnabahar köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi..
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 15:25
Haftanın ikinci gününde gelin ve kayınvalidelerin kıyasıya yemek mücadelesi devam ediyor. Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Bugünkü menüde yer alan çıtır kaşarlı karnabahar köftesi denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.
Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler çeyrek altın için yarışıyor.
Kaşarlı karnabahar köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta karnabahar köfte tarifi..
KAŞARLI KARNAHABAR KÖFTE MALZEMELERİ
- Yarım karnabahar
- 2 adet yumurta
- 1-1,5 su bardağı galeta unu
- Bir tutam maydanoz
- 3-4 dal yeşil soğan
- Bir fiske tuz
- Pul biber, kekik gibi baharatlar
İçi İçin;
- Kaşar peyniri
KAŞARLI KARNABAHAR KÖFTESİ NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ
- Öncelikle karnabaharı yıkayıp, parçalar haline ayırıp çok az bir suda ocakta haşlayalım.
- Haşlanan karnabaharımızı süzüp, suyunu iyice giderdikten sonra elinizle veya ezme aletinizle fazla hamur olmayacak şekilde ezelim.
- Malzemeler listesine eklemedim ama çok az bir bayat ekmeğim vardı ben içine onu da attım ziyan olmasın diye
- Ardından maydanozu, yeşil soğanı, baharatlarınızı ve galeta ununuzu döküp, elinizle yoğurun. Köfte harcımız eğer cıvık olmuşsa, galeta ununu biraz daha arttırabilirsiniz.
- Harcınızdan aldığınız parçaların arasına kesilmiş kaşar peynirinizden yerleştirip, köfte haline getirelim.
- Bütün harcı köfte yapınca bolca yağda kızartıp, havlu peçetede yağını çektirelim.
- Afiyet olsun..