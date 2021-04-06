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Kaşarlı karnabahar köftesi tarifi: Gelinim Mutfakta çıtır kaşarlı karnabahar köftesi nasıl yapılır?

Kaşarlı karnabahar köftesi tarifi: Gelinim Mutfakta çıtır kaşarlı karnabahar köftesi nasıl yapılır?

Karnabahardan köfte kulağa garip gelse de oldukça lezzetli bir tarif olarak Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alıyor. Peki kaşarlı karnabahar köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi..