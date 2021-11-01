Kasım ayı kira zamları belli oldu mu? Kira artış oranı hesaplama 2021

Kasım ayı kira zamları belli oldu mu? Kira artış oranı hesaplama 2021

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların gözü kulağı kira artış oranlarına çevriliyor. Peki kasım ayı kira zamları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Kira artış oranları, TÜİK tarafından her ay başında açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor.

Bu nedenle kiracıların ve ev sahipleri pürdikkat enflasyon rakamlarını inceliyor.

Geçen ay TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayı için yüzde 16,42 oldu. Gözler kasım ayı için açıklanacak rakamlara çevrildi.

Peki kasım ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Kasım 2021 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı hesaplama...

KASIM 2021 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kasım ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 3 Kasım 2021 tarihinde belli olacak.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

ÖRNEK:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 16,42

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 164,2 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.164,2 TL