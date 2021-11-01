Kasım ayına özel şarkı önerileri

Kasım ayının gelmesiyle beraber, duygusallık oranımız artmaya başladı. Diğer aylardan daha özel olan ve aşkın en güzel halini yaşatan Kasım, duygusal şarkıları ön plana çıkarıyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, sarı ve kahverenginin hakim olduğu sonbahara veda etmeye başlıyoruz.

Sonbahar ayları herkes tarafından sevilir ancak Kasım ayının özelliği ve güzelliği her zaman başka olmuştur.

Aşkı, hüznü ve doğanın kışa hazırlandığını anlatan Kasım ayı, duygusal şarkıların dinlenme durağı diyebiliriz.

Yağmurlu bir havada dışarı çıkarken kulağınızda duygusal bir müzik çalıyorsa ya da evde sevgilinizle uzanıp yağmuru izliyorsanız, Kasım ayını yaşıyorsunuz demektir.

Astrolojide de "Akrep" sezonunun başladığı Kasım ayı, tutkulu haliyle ön plana çıkıyor diyebiliriz.

Bu ayın bu denli melankolik olması Akrep vurgusunun etkisinden kaynaklanıyor olabilir...

Çünkü Akrepler hem tutkulu, hem duygusal hem hırslı hem de oldukça melankolik burçların başında gelir.

Peki, bu aya özel şarkı önerileri nelerdir? Çünkü bu ay, dinlenen müziklerle geçer.

KASIM AYI ŞARKI ÖNERİLERİ

Kasım ayına slow şarkılar yakışır dedik ve size bir liste hazırladık. Duygusal şarkıların bu ayla bir ilgisi olmalı diye düşünüyoruz.

Araya bir ya da iki tane hareketli parçalar koyabilirsiniz ama biz Kasım'ı sıcacık şarkılarla karşılamayı tercih ediyoruz. İşte Kasım ayı şarkı önerileri...

1. TARKAN - İSTANBUL AĞLIYOR

Bu şarkıyı birinci sıraya aldık çünkü Tarkan geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden mini bir konser verdi.

İstanbul Ağlıyor şarkısı bu duygusal ve yağmurlu sonbahar havasına oldukça uygun.

Tarkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu şarkı, herkesin kalbini ısıttı.

Şarkının başlangıç sözleri ise bu havanın atmosferini anlatıyor.

Sen gideli buralardan

Yolunu gözlemekteyim

İstanbul ağlıyor

Yastayım sevgilim

2. SERTAP ERENER - BU BÖYLE

Bu biraz eski bir şarkı ancak hala dillerde diyebiliriz. Kasım'da aşk başka olsa bile bazı ayrılıklar yaşanmış ya da belirsiz aşklar kafamızı karıştırıyor olabilir.

Bu nedenle Sertap Erener'in bir dönem Aşk-ı Memnu'da da çalan bu şarkısı, herkesin gönlüne iyi gelecek.

O zor günler, solan güller eskidendi, geçti

O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti, esti, geçti

3. KAYAHAN - BİR AŞK HİKAYESİ

Usta sanatçı Kayahan'ın en sevilen şarkısı Bir Aşk Hikayesi, bu aya oldukça uygun.

Aşık olanlar, "Kasım'da aşk başkadır" diyenler varsa eğer bu şarkı tam onlara göre...

Bizimkisi bir aşk hikayesi

Siyah beyaz film gibi biraz

Ateşle su dikenle gül gibi

Bizimkisi roman gibi biraz

4. TUAL - AYLARDAN KASIM

Bu ayın şarkısını eklemesek olmazdı.. Bu aya en çok yakışan ve bu ayın ruhunu anlatan oldukça eski bir şarkı.

Bu şarkıyı kulağınıza takın ve bir yürüyüşe çıkın. İşte o zaman Kasım'ı yaşamaya başlayacaksınız.

Yine aylardan kasım

Sanki sende kaldı bir yarım

Her nefesim her anım

Sanadır canım

5. YONCA LODİ - EMANET

Yonca Lodi'nin Emanet'i sevgilinizle birlikte dileyeceğiniz ve aşkı en güzel haliyle hissedeceğiniz bir şarkı.

Bu şarkı size aşkın geçip gitmediğini ve her zaman sizinle olduğunu hatırlatacak.

Hadi kalk gel, bul bir bahane

Birazcık heves, biraz cesaret

İlk günkü gibi duruyor hala

Kalbin ömürlük bende emanet

6. YALIN - SESİNDE AŞK VAR

Kapanışı Yalın'la yapmazsak olmaz diye düşündük. Aşk şarkılarının "Prensi" olarak adlandırılan Yalın, en güzel parçalarıyla Kasım boyu yanınızda.

Yalın'ın bu aya en uygun şarkısı ise "Sesinde Aşk Var..."

Sesinde aşk var bi' ben duyuyorum

Kalbimde taşla yapamam biliyorum