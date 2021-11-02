Kasım ayının gelmesiyle birlikte gözler, gökyüzündeki gezegen hareketlerine çevrildi. Astrolojiyi takip edenler detaylı bilgilere sahipken, etmeyenler ise gökyüzü olaylarını merak ediyor.

Astrolojiyi takip edenler gökyüzü olaylarını bilirken, etmeyenler bu ay neler olacağını merak ediyor.

Gezegenler her ay değişkenlik göstererek, birden farklı burçta uzun ya da kısa süreli seyahat edebiliyor.

Gezegen geçişleri bizi bazen birebir etkilerken bazen ise bu geçişlerden herhangi bir etki almayabiliriz.

Bu durum aslında "yıldız ya da doğum haritası" ile alakalı bir durumdur ve herkesin doğum saatine göre değişkenlik gösterebilir.

Bu geçişlerden ne kadar etki alacağınız astrolojiyi ve doğum haritanızı ne kadar bildiğinizle ilişkilidir.

Ancak genel etkilerini anlamak için kasım ayında neler olacağını merak edenler, "Kasım ayında bizi neler bekliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kasım ayında bizi neler bekliyor? İşte kasım ayı gökyüzü takvimi...

KASIM AYI GÖKYÜZÜ TAKVİMİ

05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.

06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.

19 Kasım Cuma saat 11.57’de Boğa burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşiyor.

22 Kasım saat 05.34’te Güneş, Yay burcuna geçiyor ve Yay burçları için doğum günleri başlıyor.

Güneşin Yay burcunda seyahat etmeye başlaması, "Yay sezonuna" merhaba diyeceğimiz anlamına geliyor.

24 Kasım Çarşamba saa 18.36’da Merkür, Yay burcuna geçiyor.