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    Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ederken, Galatasaray-Kasımpaşa maçı nefes kesecek. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 13:00
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    Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen ve Milli Takım için verilecek ara öncesi 3'te 3 yapmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa karşısına çıkacak.

    Hatay ile 1-1 beraber kalan Giresun'u ise 2-0 ile geçen Kasımpaşa ise çıkışını sürdürmek istiyor.

    İki takımda galibiyet için sahada olmaya hazırlanırken, taraftarlar ise maç saatini merak ediyor.

    Maçı kaçırmak istemeyenler, "Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

    Kasımpaşa - Galatasaray maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    • KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, BRUMA, TARKAN, OUANNES, SADIKU, EYYSERIC, YUSUFi HAJRADINOVIC, VARGA, JÖRGENSEN
    • GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, NELSSON, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, BARIŞ, DIAGNE.

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