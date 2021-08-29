Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ederken, Galatasaray-Kasımpaşa maçı nefes kesecek. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen ve Milli Takım için verilecek ara öncesi 3'te 3 yapmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Hatay ile 1-1 beraber kalan Giresun'u ise 2-0 ile geçen Kasımpaşa ise çıkışını sürdürmek istiyor.

İki takımda galibiyet için sahada olmaya hazırlanırken, taraftarlar ise maç saatini merak ediyor.

Maçı kaçırmak istemeyenler, "Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, BRUMA, TARKAN, OUANNES, SADIKU, EYYSERIC, YUSUFi HAJRADINOVIC, VARGA, JÖRGENSEN