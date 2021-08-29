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- Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ederken, Galatasaray-Kasımpaşa maçı nefes kesecek. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 12:58
- Güncelleme : 29.08.2021 - 13:00
UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen ve Milli Takım için verilecek ara öncesi 3'te 3 yapmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa karşısına çıkacak.
Hatay ile 1-1 beraber kalan Giresun'u ise 2-0 ile geçen Kasımpaşa ise çıkışını sürdürmek istiyor.
İki takımda galibiyet için sahada olmaya hazırlanırken, taraftarlar ise maç saatini merak ediyor.
Maçı kaçırmak istemeyenler, "Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Galatasaray maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
- KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, BRUMA, TARKAN, OUANNES, SADIKU, EYYSERIC, YUSUFi HAJRADINOVIC, VARGA, JÖRGENSEN
- GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, NELSSON, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, BARIŞ, DIAGNE.