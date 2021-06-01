Dün açıklanan normalleşme kararlarının ardından kafe, kıraathane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı.

Türkiye'de vaka sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada kafe, kıraathane, restoran ve lokantaların yeniden hizmete gireceğini söyledi.

İstanbul Kasımpaşa'da kıraathaneler, müşterlerini ağırlamak için mekanlarını açtı.

İŞLETMELER BELİRLİ KURALLARLA AÇILDI

Vatandaşların oturma düzeni, mesafe ve hijyen konularında hazırlık yaptıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.

Kasımpaşa'da kıraathaneler müşterilerini ağırlamaya başladı VİDEO

"GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen Durmuş Karasu, sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, “Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik. Çayımızı içiyorduk.

Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah, yavaş yavaş. Bugünleri çok özledik çok.

İnşallah iyi günler gelecek, yakındır” şeklinde konuştu.





"TEKRARDAN AÇILMAK GÜZEL OLDU"

Diğer bir vatandaş evde bunaldıklarını ifade ederek, “Özellikle bizim yaşlar evde bunaldı. Böyle bir açılış, gayet güzel oldu.

Çünkü neden gidecek yerimiz yok, bir kahvemiz var.

Burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur” şeklinde konuştu.





MEKANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Virüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler bugün hizmet vermeye başladı.

Normalleşme sürecinde yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.



