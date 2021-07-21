Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat'a kadar yüzdü

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat'a kadar yüzdü

Sahibinin elinden kaçarak Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana, Balat sahilinden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışması ile kurtarılan dana, kesim yerine götürüldü.

Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı'nda yaşanan ilginç olaylar, bu yıl yine yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'un Kasımpaşa ilçesinde araçtan indirilen kurbanlık dana, sahibinin elinden kurtularak kaçtı.

Sahibi tarafından yakalanamayan dana, Haliç'e atladı. Bunun üzerine şoka giren dana sahibi, deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KASIMPAŞA'DAN YÜZMEYE BAŞLAYAN DANA BALAT'A ULAŞTI

Kasımpaşa'dan yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı.

Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak, kıyıya çekti. Dana, uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartıldı.

Dana, Balat sahilinden kesim yerine götürülmek için kamyonete bindirildi.

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat'a kadar yüzdü VİDEO

"KASIMPAŞA'DAN ATLADI BURAYA KADAR GELDİ"

Kurbanlık dananın hissedarlarından Furkan Kara sahibi, "Kasımpaşa'dan atlayarak, buraya kadar geldi.

Emniyet güçleri ve deniz polisi çıkardı. Buradan kesim yerine götüreceğiz. Sağ salim geldi." ifadelerini kullandı.

"SAHİBİNE SALDIRIP, DENİZE ATLAMIŞ"

Dananın kurtarılması çalışmalarına katılan Berkan Server ise "Okmeydanı taraflarında kurbanlık arabadan indirilirken, indiren şahsa saldırmış. Orada ipleri kaybetmişler. Kurban koşa koşa tesislerin oradan denize atlamış.

Deniz polisinin haberi olmuş, hep birlikte çıkardık. Biz de yardım ettik." dedi.