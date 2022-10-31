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    Kastamonu Daday'da 1 haftada 2 vaşak ölü bulundu

    Kastamonu Daday'da bir hafta içinde yolda iki vaşak ölüsü bulundu. Vaşakların araç çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.
    • 31.10.2022 - 18:46
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    Kastamonu Daday'da 1 haftada 2 vaşak ölü bulundu

    Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Karacaören köyü yolunda yol kenarında ölü vaziyette vaşak bulundu.

    Vaşağı bulan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne bildirdi.

    İkinci kez vaşak ölüsü bulundu

    Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, araç çarpması neticesinde telef olduğu tahmin edilen vaşağı bulunduğu yerden kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre, geçen hafta da aynı ilçede bir vaşak yolda ölü bulunmuştu.

    Kastamonu Daday da 1 haftada 2 vaşak ölü bulundu #1

    Kastamonu Daday da 1 haftada 2 vaşak ölü bulundu #2


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