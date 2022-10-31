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Kastamonu Daday'da 1 haftada 2 vaşak ölü bulundu

Kastamonu Daday'da 1 haftada 2 vaşak ölü bulundu

Kastamonu Daday'da bir hafta içinde yolda iki vaşak ölüsü bulundu. Vaşakların araç çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.