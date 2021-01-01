Kastamonu ile Kayseri arasında sosyal medyada pastırma kapışması

Vedat Milor’ün sosyal medya hesabından yaptığı hangi ilin pastırması daha lezzetli anketi, Kayserili ile Kastamonuluları bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Kayseri ve Kastamonu arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı.

Daha önce gurme Vedat Milor ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu pastırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor.

Vedat Milor’un “hangi ilin pastırması daha lezzetli” anketi, Kayseri ile Kastamonu’yu bir kez daha yeniden karşı karşıya getirdi.

Tatlı atışmaların yaşandığı ankete yapılan yorumların bazıları ise gülümsetti.

ANKETİ, KAYSERİ YÜZDE 55 İLE ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Gurme Vedat Milor, “Bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?” başlığıyla Twitter hesabından başlattığı ankette 120 bin kişi oy kullandı.

Oy verenlerin yüzde 54,8’i Kayseri pastırması daha lezzetli derken, yüzde 45,2’si ise tercihini Kastamonu pastırmasından yana kullandı.

PASTIRMADA KAYSERİ VE KASTAMONU KAPIŞMASI ZAMAN ZAMAN YAŞANIYOR

Sosyal medyadaki ankete kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına birçok kurum ve kuruluş yorumlarıyla oy oranlarını yükseltmeye çalıştı.

Kastamonu Belediyesi, “Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının tadı var” derken, Kayseri Kocasinan Belediyesi ise “Kastamonu denildiğinde aklıma; İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı geliyor ama Pastırma demek Kayseri demektir.” yorumunda bulundu.

Daha önceden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra ‘mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu’ diyerek Kastamonu pastırmasının lezzetini övmüştü.

“KASTAMONU PASTIRMASI, AĞIZDA KUM GİBİ DAĞILIR”

Pastırma üreticisi Ömer Karabıyıkoğlu, “Kastamonulular olarak belli bu ankette geride olabiliriz ama biz biliyoruz ki Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından daha doğal, daha lezzetli, bizimkisi fabrikasyon bir üretim değil. O yüzden çok emek sarf ederek yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz tamamen doğal yollarla yapılmaktadır. Doğal olarak kuruturuz, bütün aşamalarında el emeğimiz göz nurumuz vardır. Bizim kesimimizle birlikte bu ağızda kum gibi dağılan kıvamda çok farklı bir lezzet oluşturmaktadır. Bütün Türkiye’ye sesleniyoruz, Kastamonu pastırmasının kesimi tamamen farklıdır ve çemenimiz farklıdır. Eğer lezzet düşkünü insanlarımız var ise Kastamonu pastırmasını mutlaka bir kez denemelerini tavsiye ediyorum.” dedi.

“KASTAMONU PASTIRMASININ LEZZETİNİ TÜM ÜLKEMİZE TANITACAĞIZ”

Vedat Milor’un daha önceden Kastamonu ziyaretinde pastırmanın lezzetini tescillediğini söyleyen Ömer Karabıyıkoğlu, “Vedat Milor’un da Kastamonu pastırmasını severek tükettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da dediği gibi, bizim pastırmamızın lezzeti Kayseri’ninkinden çok daha üstün. Cumhurbaşkanımız, ‘mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu’ demiştir. Bizler, tüm ülke geneline bir şekilde ulaşarak pastırmamızın lezzetinin tanıtımını yapacağımızı düşünüyoruz. Anketlerde ne çıkarsa çıksın, Kastamonu pastırmasının lezzetinin, Kayseri’den üstünlüğü inkar edilemez. Bizim pastırmamız bir numaradır. Herkesin de Kastamonu pastırmasını tatmasını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

“HİÇBİR ZAMAN FABRİKASYON ÜRETİME DÖNMEDİK”

Anketlerde Kayseri pastırmasının önde çıkmasının Kastamonu pastırmasının daha lezzetli olduğunun gerçeğini değiştirmeyeceğini söyleyen Kastamonu Pastırması üreticisi Turgay Kapucuoğlu da “Diğer gurmelerde pastırmamızdan yedi. Gurmelerimiz bilir Kastamonu pastırmasının özelliğini ve tadını, pastırma tüketen kesim Kastamonu’nun farkını bilir. Ankette Kayseri önde çıkabilir ama bu bizim Kastamonu pastırmamızın tadını ve lezzetini değiştirmez. Bizler genellikle az üretim yapıyoruz. Az olduğu içinde özenerek yapıyoruz ve doğal yollarla yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak ürettiğimiz bir ürünü, tabii ki de fabrikasyon olarak yapılan bir üründen lezzetli olması kaçınılmaz. Bizler, pastırmamızın lezzetini korumak için hiçbir zaman fabrikasyon üretime dönmedik. İmalatını doğal olarak sürdürüyoruz. Lezzet olarak tabii ki Kastamonu pastırması, Kayseri’den çok daha üstündür.” diye konuştu.

“DOĞAL OLMAYAN BİR ÜRÜNÜ KIYASLAYAMAZSINIZ”

Vedat Milor’un ‘Kastamonu pastırması mı? Kayseri pastırması mı?’ şeklinde bir anket başlattığını hatırlatan müşterilerden Rıdvan Salcı da, şunları kaydetti:

“Biz, Kastamonu pastırmasını severek tüketiyoruz. Ben, marketten daha önce pastırma alan birisiyim. Kayseri, Eskişehir, Afyon’un da pastırmalarını yemiş birisiyim. Kesinlikle bu pastırmalarla Kastamonu pastırması kıyas edilemez. Eti bilenler, pastırmayı bilenler, bu pastırmaları birbiriyle kıyas daha etmeyeceklerdir. Çünkü doğal üretilen bir ürün ile doğal olmayan bir ürünü kıyaslayamazsınız. Kastamonu pastırmasının çemeni ayrı değerlendirilebilir, etini ayrı değerlendirebiliriz.”

“YÖRESEL AMA KALİTELİ KALSIN”

Kayseri pastırması gibi her yere yayılmasından ziyade yöresel ve kaliteli bir şekilde Kastamonu pastırmasının kalmasını temenni eden Salcı, şöyle devam etti:

“Bizim Kastamonu pastırmasını eski geleneksel usullerle doğrama şekli vardır. Ayrıca doğada kuruduğu için Kastamonu pastırmasının lokum gibi ağızda eriyen bir lezzeti vardır. Kayseri pastırması veya diğer pastırmalarda böyle bir olayı göremezsiniz. Ağza kayış gibi gelen ağzınızda gevelediğiniz bir et parçası olmuş oluyor. Ancak yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Pastırmayı çok pazarlamak, çok yere yaymak, çok fazla marketlere ulaştırmak Kayseri pastırmasının kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Bir vatandaşlar olarak doğallığın, lezzetin, kalitenin her zaman yanındayım. Böyle olmasını da istiyoruz. Ben şahsen Kayseri gibi her yere yayılmasından daha ziyade yöresel kalsın ama kaliteli kalsın isterim.”