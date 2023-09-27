Kastamonu Karadere Barajı’nda balık kafesi yırtılınca oltasını alan balık tuttu Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Karadere Barajı’nda yer alan balık kafeslerinden 8 tanesi yırtıldı. Kafeslerde yetiştirilen balıklar baraja yayıldı.

İHA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Karadere Çayı üzerinde sulama amacıyla 1998 yılında inşa edilen Karadere Barajı’nda Türk somonu üretimi yapılıyordu.

Karadere Barajı’nda yer alan balık kafeslerinden 8 tanesinin yırtılması neticesinde binlerce somon balığı göle dağıldı.

Bu haber çevreye yayılınca da sabahın erken saatlerinde baraj gölünde balık avına çıkan olta balıkçıları bölgeye akın etti.

Olta balıkçıları, kilolarca balık yakaladı

Kastamonu’nun merkez ve Taşköprü ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda gelen olta balıkçıları, kilolarca yakaladıkları balıkları evlerine götürdü.

Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

Karadere Barajı’nda su ürünleri yetiştiriciliğinin serbest bırakılması üzerine kurulan tesislerde Türk somonu, başta Rusya ve Japonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

“Balık tesislerindeki ağların patlaması sonucu baraj alabalıkla doldu”

İstanbul’dan emekli olduktan sonra Taşköprü ilçesine yerleştiğini ve Karadere Barajı'na da balık tutmaya geldiğini ifade eden Hakkı Altunlu, yaşananları şöyle özetledi:

Balık tesislerindeki ağların patladığını söylüyorlar. Bizlerin de sonradan haberi oldu. İki gündür falan burada barajda balık tutuyoruz. Balığın tadı lezzetli, bir de balık tutmanın zevki de çok farklı. Bakın şu anda balık oltaya geldi, çekiyorum. Gelen alabalık. Alabalık tesisi var burada, ağlardan patlayınca sürekli alabalık geliyor oltaya.

“Alabalık ağlardan kaçtığı için daha çok alabalık ve somon tutuyoruz”

Kastamonu’dan balık tutmaya geldiğini belirten Birol Çığlıoğlu ise ağların patladığını duyduktan sonra bölgeye geldiklerini söyleyerek, hangi balıkların oltasına takıldığını şöyle açıkladı:

Tesislerin balık ağları patlamış diye duyduk, biz de haber alınca geldik buraya, bir hayli balık da tuttuk. Daha öncesinden de geliyorduk buraya fakat çok fazla tutamıyorduk, ancak 3-5 tane tutabiliyorduk. Hava aydınlanırken sabah geldik, bayağı da balık tuttuk. Nasibimizi aldık, az sonra da gideceğiz. Barajın içerisinde kafesler var, herhalde o kafesler patlamış ya da yırtılmış. Nasıl oldu tam olarak bilemiyorum ama balıklar hep kaçmış. Daha önce burada kime olmazdı, belki 3-5 kişiyi ancak bulabilirdiniz. Fakat şimdi herkes geliyor, dolmuş durumda. Küçük olanları salıyoruz, belli bir boyut altında olanları. Zaten bayağı bir balık tutuyoruz, oltaya geliyor. Sazan var, alabalık kaçtığı için daha çok alabalık geliyor, somon geliyor.

“Barajda daha çok alabalık tutuyoruz”

Taşköprü ilçesinden baraja balık tutmaya gelen Mehmet Acar da ağlar patladıktan sonra balık tutmaya geldiğini belirterek şöyle konuştu:

Barajda bulunan tesislerdeki ağların patlaması sonucu bizler de nasibimiz neyse alalım dedik. Barajda balık tutma yasağı da gelmek üzere. Şimdilik güzel, balık da tutuyoruz. Herkes nasibini almak üzere baraja balık tutmaya gelmiş. Barajda alabalık tutuyoruz şu anda, sazan da var, somon da var. Bugün bereketli bir gün geçiriyoruz. Nasibimiz ne ise onu tutacağız, barajdaki tesislerdeki ağların patlaması sebebiyle barajda balık yaylımı olmuş, duyan baraja balık tutmaya geliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)