Kastamonu kestane balı coğrafi işaret belgesi aldı

Kastamonu’nun lezzeti ve kıvamıyla rağbet gören kestane balının da tescillenmesiyle birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 28’e yükseldi.

Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde kestane ağaçlarının fazlalık göstermesi sebebiyle Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri başta olmak üzere yoğun olarak kestane balı üretimi yapılıyor.

Adeta şifa deposu olan ve düzenli tüketildiğinde birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanan Kastamonu kestane balı, 3 yıl gibi bir çalışmanın ardından Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği’nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yapılan incelemeler neticesinde Coğrafi İşaret Belgesi alarak tescillendi.

Kastamonu kestane balının da tescillenmesiyle birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 28’e yükseldi.

"Tescil işlemi 3 yıl sürdü"

İHA'ya konuşan Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, “Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği olarak 2018 yılında tescil çalışmalarına başladık. Öncelikle kestane balı üretim sahamız olan Abana, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar ve Küre ilçelerimizden üniversitemize analizlerimizi gönderdik. Bu çalışmalarımız 3 yıl sürdü. Bu çalışmalar neticesinde üniversiteden aldığımız tahlillerle Kastamonu kestane balının farklı özelliklerinden dolayı ve diğer kestane ballarından üstün özelliklerinden dolayı coğrafi işaret almak için başvuruda bulunduk. Bu yol uzun sürdü bizim için, numuneleri topladık Kastamonu Üniversitesine götürdük, sonuçları analiz edildi. Bununla ilgili çalışmaları yaptıktan sonra coğrafi işaret için çalışmalarda bulunduk. Geçtiğimiz günlerde de 12 Ağustos’ta da tescil belgemizi aldık. Bütün Kastamonulu arıcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Artık Kastamonu kestane balı markamız tescillendi. Bundan sonrasında üreticilerimizden toplayıp, tüketicilerimizin kullanımına sunacağız.” dedi.

"Birçok bölgeye göre üstünlüğü var"

Kestane balı ile ilgili üniversitelerin bir çalışma yaptığını ifade eden Başar, “Yapılan çalışmada Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ve bölgelerinden alınan ya da toplanan ballar oldu. Bunun neticesinde Kestane Balı için olsun diğer ballar için olsun üniversitelerimizin analiz sonuçlarında her balın kendine ait özellikleri ortaya çıktı. Kastamonu kestane balı ise diğer ballardan farklı özellikler gösterdi. Diğer kestane ballarına istinaden birçok noktada üstünlüğü vardı ki bunu çalışan hocalarımızda bizlere iletmişlerdi, bu üstünlüğüyle birlikte bizlerde tescillenmiş olduk.” şeklinde konuştu.