Kastamonu yaylalarında bahar uyanışı

- Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sıcaklıkların artmasıyla karlar eridi ve baharın ilk izleri ortaya çıktı.
- Karların çekildiği yaylalar, yeşil örtüleriyle doğaseverlere görsel şölen sundu.
- Bahar manzaraları dronla görüntülenerek beyazdan yeşile dönen doğanın eşsiz geçişi kayıt altına alındı.
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Son bir haftadır etkisini artıran sıcak hava, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karların kısa sürede erimesine neden oldu. Kar sularıyla birlikte toprak canlanırken, doğa kış uykusundan çıkmaya başladı.
YAYLALAR YENİDEN NEFES ALDI
Karların çekilmesiyle yeşermeye başlayan yaylalar, bölgeye özgü doğal güzellikleriyle dikkat çekti. Geniş alanlara yayılan yeşil örtü, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlere görsel şölen sundu.
MEST EDEN MANZARA
İhsangazi ilçesindeki yaylalarda oluşan bahar manzaraları dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, beyazdan yeşile dönen doğanın eşsiz geçişi net bir şekilde görüldü.