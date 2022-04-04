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    Kastamonu'da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar

    Devrekani ilçesine bağlı Tekkekızıllar köyünde yaşayan Karakaş ailesi, evlerinde iki buzağı ve 8 kediye bakıyor.
    • AA
    • 04.04.2022 - 23:48
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    Kastamonu'da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar

    Hışımlar Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan üç kişilik Karakaş ailesi, 1,5 ay önce inekleri erken doğum yapınca "Paşa" adını verdikleri erkek buzağıya evde bakmaya başladı.

    ÜŞÜMESİNLER DİYE EVDE BAKMAYA BAŞLADILAR

    "Paşa"nın ardından birkaç gün sonra dünyaya gelen dişi buzağıya da "Kraliçe" adını veren ve "ahırda üşümesin" diye evde bakmaya başlayan aile, buzağılar ve 8 kediyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

    Kastamonu'da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar - VİDEO

    "AİLEMİZDEN BİRİ OLDULAR"

    Baba Mustafa Karakaş, hayvanları çok sevdiklerini söyledi. Buzağıların da ailenin bir parçası haline geldiğini belirten Karakaş, "Paşa damda hastalandıktan sonra eve alıp aşı yaptırdık. Tekrardan dama bırakmaya kıyamadık. Ardından diğeri doğdu. Biri bizimle kalırken o da hastalanır diye onu da bırakamadık. Bir ayı aşkın süredir beraberiz. Ailemizden biri oldular. Beraber iç içe yaşıyoruz. Bunlar olmazsa biz olmuyoruz, biz olmazsak onlar olmuyor artık. Evde birlikte televizyon seyrediyoruz, kahvaltı yapıyoruz." dedi.

    Kastamonu da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar #1

    "ÇOCUKLARIM DA BİZİM GİBİ SEVİYOR"

    Kedilerin de ailelerinin bir parçası olduğunu ifade eden Karakaş, "Kediler de bizimle kalıyor. Yıllardan beri beraber yaşıyoruz. Babam da böyleydi. Koyunları eve getirir, kuzuları evde beslerdi. Çocuklarım da bizim gibi seviyor." diye konuştu.

    Kastamonu da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar #2

    "ÇOK ALIŞTIK, SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Eve gelen misafirlerin buzağıları gördüğünde başta duraksadığını ifade eden Karakaş, şunları söyledi:

    "Misafir geldiğinde evde buzağıları, kedileri görünce şaşırıyorlar. Ne kadar daha burada kalacak diyorlar. Ben de 'Yaza kadar, havalar ısınana kadar buzağılar evde kalacak' diyorum. Bunlara çok alıştık, satmayı düşünmüyoruz."

    Kastamonu da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar #3

    "BUZAĞILAR ARKADAŞIM OLDU"

    Karakaş ailesinin kızları Songül Karakaş ise buzağıları çok sevdiğini ifade etti.

    Kedilerden sonra buzağılara da çok alıştıklarını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

    "Buzağılar yattığında ben yanlarına gidiyorum, ben yattığımda onlar yanıma gelip yatıyor. Arada yatağa kaçırıyorlar, o zamanlar bezliyoruz. Çok seviyorum onları, bir yere gittiğimde aklım hep burada kalıyor. Vakit kaybetmeden eve geri geliyoruz. Yıllar önce köyün dışındaki bir eve taşındık. Köyden uzak olunca arkadaşım da kalmadı. Buzağılar doğunca benim arkadaşım oldu. Onlarla dertleşiyorum."

    Anne Nedime Karakaş da rahatsız olduğu için buzağılara bakamadığını, kızı ve eşinin onlarla ilgilendiğini söyledi.

    Kastamonu da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar #4

    Kastamonu da 2 buzağı ve 8 kediyi evlerinde besliyorlar #5


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