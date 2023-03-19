Kastamonu'da 3 kişi araçları ile dereden geçmek isterken sele kapıldı Kastamonu'nun Araç ilçesinde araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yurt genelinde kuraklık uyarısı verilirken Meteoroloji, bazı bölgeleri uyardı. Ülkenin büyük bir kesiminde beklenen yağış etkili oldu. Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi oluşurken, vatandaşlar can verdi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Kastamonu'da etkili oldu. Araçla dereden geçmek istedi Araç ilçesi Alınören köyünde meydana gelen olayda, araçları ile dereden geçmek isteyen 3 kişi sele kapıldı. Sel sularının sürüklediği vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Araç Belediyesi acil kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kurtardı Olay yerine gelen ekipler, derede mahsur kalan 3 kişiyi kısa sürede kurtardı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.