Kovanların bulunduğu alanda sürekli radyoyu açık tutan arıcı, bu yöntemle ayıların arı kovanlarına gelmesini engelliyor.

Türkiye’nin birçok ilinde öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 10 yıl önce emekli olan Murat Baydar (61), memleketi Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Gökceağaç köyüne yerleşti.

Emekli olduktan sonra "hayalim" dediği arıcılıkla uğraşmaya başlayan Baydar, başarılı denemelerinin ardından artık bu işi iyi profesyonel olarak yapmaya başladı.

AYILARI UZAKLAŞTIRMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM

Yaklaşık 10 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Baydar, yaylada arı kovanlarını ayıların saldırısından koruyabilmek adına radyodan müzik çalıyor.

Hiç durmadan radyodan çalan müzik sayesinde ayıların zararından kurtulduğunu söyleyen Bayrak, bu sayede de tamamen doğal bal üretimi yaptığını kaydetti.

Kastamonu'da arı kovanlarını radyo sayesinde koruyor ViDEO

"EMEKLİ OLUP BU İŞE BAŞLADIM"

En son görevini Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tamamladığını belirten Baydar, "Emekli olduktan sona köyüme dönüş yaptım. Birkaç kovanla başladım, arıcılıkta başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadım. Köyümün yaylalarında, şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe yaşıyorum. Buradayken tamamen başka bir dünyada gibiyim. Arılarla ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hayalim olan bir uğraşla zaman geçirdiğim için çok mutlu oluyorum" dedi.

"ARILAR ÇOK GİZEMLİ HAYVANLAR"

Arıcılığın emek isteyen bir uğraş olduğunu dile getiren Baydar, "İşe ilk başta birkaç kovanla başladım. Şu anda yaklaşık 50 kovanım var. Arılar çok gizemli hayvanlar. Onları tanıdıkça daha çok yaklaşıyorum" diye konuştu.

"RADYO ÇALINCA AYILAR GELMİYOR"

Arılarına bazen ayıların musallat olduğunu söyleyen Baydar, "Bu kara kovan usulü üretim. Bu kovanda petek yok, tamamen arı işçiliğini kullanarak kovanda üretim yapıyorum. Radyo sesi açık olduğu sürece ayılar bu arı kovanlarına gelmiyor. Bunun dışında yani radyo çalmadığı zaman fırsat bulduğu an arı kovanlarına gelme imkanı var. Şimdilik ayılarla bir problem yaşamadık. Ama kendi köyümde evimin yanında Ramazan ayında bir kovanımı yedi, afiyet olsun” dedi.