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    Kastamonu'da bulutlar denizle birleşti

    Bulutların Karadeniz'e kadar inmesiyle ortaya çıkan manzara, görenleri büyüledi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:53
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    Kastamonu'da bulutlar denizle birleşti

    Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bulutlar, deniz seviyesine kadar indi.

    Deniz ile bulutların birleşmesiyle ortaya muhteşem ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.

    Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Karadeniz'de oluşan görünü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzara karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

    KAR YAĞIŞI ETKİSİ

    Kastamonu’da sahilde deniz üstünde meydana gelen muhteşem manzaranın sebebini açıklayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bulutların deniz ile birleşmesi, çok kuvvetli ihtimalle deniz etkisi, buna kar yağışı dediğimiz bir etki. Dolayısıyla kutupsal olarak soğuk havanın deniz üzerinden geçerken ısı ve nem kazanmasıyla oluşan görüntüler bunlar. Özellikle soğuk havanın etkisi geçtikten sonra özellikle bunu kuvvetli kar yağışları sonrasında da görebiliyoruz. Kutupsal soğuk havanın denizdeki ısı ve nemin birleşmesiyle beraber bu görüntüleri ortaya çıkardı. Ama şimdiye kadar gördüğüm en güzel görüntülerden bir tanesi diyebilirim." dedi.

    Kastamonu'da bulutlar denizle birleşti VİDEO


    Kastamonu da bulutlar denizle birleşti #1

    Kastamonu da bulutlar denizle birleşti #2


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