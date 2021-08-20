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    Kastamonu'da çamura bulanmış Atatürk fotoğrafını yıkayan askerler

    Bozkurt ilçesinde, jandarma ekipleri balçığın içinde buldukları çerçeveli Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 03:59
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    Kastamonu'da çamura bulanmış Atatürk fotoğrafını yıkayan askerler

    Kastamonu’da 11 Ağustos’ta şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra Bozkurt ilçesinde büyük çapta hasara yol açtı.

    Sel afetinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zarar gören işyerlerinin temizliğinde görev alıyor.

    ELLERİYLE YIKAYIP KORUMAYA ALDILAR

    Bu kapsamda Sınarcık Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, bir işyerinde balçığı temizlerken Atatürk fotoğrafı buldu.

    Jandarma ekipleri, cam çerçeveli Atatürk portresini elleriyle yıkarak muhafaza altına aldı.

    Kastamonu da çamura bulanmış Atatürk fotoğrafını yıkayan askerler #1

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