Euro
9.7229
0.06%
Dolar
8.1499
0%
Altın
453.62
-0.1%
Borsa
1.376
-1.24%
Bitcoin
488.804
-0.57%
EXEN Coin
23.60
1.24%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Kastamonu'da çaya düşen karacayı jandarma kurtardı

    Düştüğü çayda zor anlar yaşayan karaca, jandarma ekiplerince kurtarılarak tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da çaya düşen karacayı jandarma kurtardı

    Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi'ndeki vatandaşlar bir karacanın çaya düştüğünü fark edip, durumu jandarmaya bildirdi.

    JANDARMA SUYA GİRİP KURTARDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çaya girerek suyun içerisinden karacayı kurtardı. Daha sonra jandarma ekipleri, yaralanan karacayı veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.

    Tedavisi tamamlanan karaca, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

    Kastamonu da çaya düşen karacayı jandarma kurtardı #1

    Kastamonu da çaya düşen karacayı jandarma kurtardı #2

    Kastamonu da çaya düşen karacayı jandarma kurtardı #3

    Kastamonu da çaya düşen karacayı jandarma kurtardı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir