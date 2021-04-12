Kastamonu'da çaya düşen karacayı jandarma kurtardı

Düştüğü çayda zor anlar yaşayan karaca, jandarma ekiplerince kurtarılarak tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi'ndeki vatandaşlar bir karacanın çaya düştüğünü fark edip, durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA SUYA GİRİP KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çaya girerek suyun içerisinden karacayı kurtardı. Daha sonra jandarma ekipleri, yaralanan karacayı veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.

Tedavisi tamamlanan karaca, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.