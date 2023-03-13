Kastamonu'da elektrik ustası, 50 yıldır unutulan cihazları biriktiriyor 70 yaşındaki elektrik ustası, 50 yıldır tamir için bırakılan ve unutulan eşyaları iş yerinde biriktiriyor.

Kastamonu'da yaşayan Veysel Karakaya (70), il merkezindeki iş yerinde 50 yıldır bozulan elektronik ürünleri tamir ediyor. Yaşına rağmen işinin başından ayrılmayan Karakaya, iş yerine tamir için getirilen ve unutulan eşyaları ise 50 yıldır iş yerinde biriktiriyor. İş yerinin her yerini kaplayan elektronik eşyalar, görenleri ise hayrete düşürüyor.

Alınmayan eşyaların parçalarını kullanıyor

İş yerinde adım atacak yer bırakmayan eşyalar, sadece Veysel Karakaya'nın çalışabileceği kadar bir boş alan bıraktı. Karakaya ise sahipleri tarafından uzun yıllardır alınmayan eşyaların parçalarını tamir ettiği elektronik cihazlarda kullanıyor.

Unutulan ve alınmayan eşyalar, dükkanı doldurdu

Ölene kadar mesleğini devam ettireceğini ifade eden Karakaya, şunları söyledi:

Müşterilerin unuttuğu, alamadığı ürünlerle dükkan doldu taştı. İşime yarayan malzemeleri de almak zorunda kaldım. Bazen hiçbir yerde bulunmayan bir parça lazım oluyor, buradan alıp takıyorum, müşteriler de seviniyor. ‘Neredeyse parçası bulunmuyor, atacaktık' diyenler de var. Vatana millete faydalı olmaya çalışıyorum. Fazla para kazanılmıyor bu işlerden, elimden geldiğince çalışıp müşterilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ömrümün yettiği yere kadar da bu çalışmalarım devam edecek.

Dükkanında yer kalmadığı için çırak alamıyor