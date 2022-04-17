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    Kastamonu'da gençler Ramazan davulcusuna sürpriz yaptı

    Tosya ilçesinde her gece manileriyle mahalleliyi sahura kaldıran davulcunun yanına giden gençler, halay çekerek davulcuya sürpriz yaparak renki görüntü oluşturdu.
    • 17.04.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 17:35
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    Kastamonu'da gençler Ramazan davulcusuna sürpriz yaptı

    11 ayın sultanı Ramazan'ın 16'ncı gününe girilirken, yurdun dört bir yanında sıcak anlar yaşanıyor.

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde manileriyle herkesi sahura kaldıran davulcusuna mahalle gençleri, süpriz yaptı.

    Gençler, Ramazan davulcusunun yanına gelerek davul eşliğinde halay çekmeye başladı.

    İHA'nın haberine göre, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çeken gençler renkli görüntüler oluşturdu.

    "Her gece maniler söyleyerek davul çalıyorum"

    Kendisine yapılan bu sürpriz karşılığında şaşkınlığını gizlemeyen Ramazan davulcusu Furkan Kaynar, "Her gece sahur vakti, mahalle sakinlerini uyandırmak için maniler söyleyerek davul çalıyordum. Bu gece hem zurnacı bulup hem de toplanıp halay çekerek beni yalnız bırakmayan tüm mahalleye teşekkür ediyorum" dedi.

    Kastamonu'da gençler Ramazan davulcusuna sürpriz yaptı VİDEO

    Kastamonu da gençler Ramazan davulcusuna sürpriz yaptı #1

    Kastamonu da gençler Ramazan davulcusuna sürpriz yaptı #2


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