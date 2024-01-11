Kastamonu'da ikiz kardeşler, vatani görevini bir arada yapacak Çocukluklarından beri ayrılmayan ve Çanakkale'de de birlikte askerlik görevini yapacak olan ikiz kardeşler için Mevlidi Şerif okutularak, dua edildi.

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İHA

Kastamonu'da ikamet eden Hasan Yaman ve Sefa Yaman isimli ikizler, hiç ayrılmadı.

Eğitim hayatı da dahil olmak üzere beraber olan ikizler, askerde de ayrılmayacak.

Hasan ve Sefa Yaman'ın görev yeri, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı olarak belirlendi.

Aynı birlikte askerliğini yapacak olan ikiz kardeşler Hasan ve Sefa Yaman için Kastamonu'da bulunan Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Camiinde Mevlidi Şerif okutularak dua edildi.

İkiz kardeşi ile birlikte büyüdüklerini ve Çanakkale'de aynı birlikte askerlik yapacaklarını söyleyen ikizlerden Hasan Yaman, “Kendimi güzel hissediyorum. Şans eseri aynı bölüğe düştük. Allah herkese nasip etsin, heyecanlıyız” dedi.

"Şans eseri ikimizde aynı anda asker olduk"

Sevinçli olduklarını kaydeden Sefa Yaman ise “İkiz kardeşim ile birlikte askere gideceğiz. Güzel hissediyorum. Şans eseri ikimizde aynı anda asker olduk ve aynı bölüğe düştük. Kardeşimle Çanakkale'ye birlikte gideceğiz. Beraber terhis olacağız. Bizleri tanımayanlar karıştırıyor fakat bizleri iyi tanıyanlar karıştırmıyor.

İnşallah askerde de komutanlar bizleri karıştırmaz, nasip diyoruz bakalım ne olacak. Askerlik heyecanı var. Biz, bugüne kadar sadece sınıf olarak ayrı düştük, fakat hep aynı okulda okuduk. Kardeşimle birlikte çocukluğumuzdan beri beraberiz. Şimdi askerde de beraber olacağız” diye konuştu.

Gazeteciler unutulmadı

Öte yandan, Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle şehitler ve hayatını kaybeden gazeteciler için Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Camiinde Mevlidi Şerif okutuldu. Daha sonra dua edilerek, özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve vahşetini haberleştirmek için savaş bölgesindeki görevleri sırasında hayatını kaybeden gazeteciler de anılarak unutulmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)