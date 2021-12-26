Kastamonu'da jandarmanın elle beslediği geyikler

Kastamonu'da, her gün Jandarma İl Komutanlığı'nın yerleşkesine gelen geyikler, jandarma ekipleri tarafından besleniyor. Ekipler, yollarını bekleyen geyikleri elleri ile besliyor.

Kastamonu’da 3 yıl önce İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine yakın bir noktada jandarma ekipleri yaralı bir alageyik buldu.

Askerler tarafından koruma altına alınan ve veterinerde tedavisi yaptırılan alageyik, yeniden doğaya salındı.

Jandarma ekipleri, alageyiğin doğaya salındığı noktaya aç kalmaması için yiyecek de bıraktı.

HER GÜN AYNI YERE GELMEYE BAŞLADILAR

Askerler tarafından, tedavi edilip doğaya salınan alageyik ormanlık alandan her gün İl Jandarma Komutanlığı'nın sınırına kadar gelmeye başladı.

İlk zamanlarda tek geyik gelirken, şimdi yaklaşık 15 geyik Jandarma Komutanlığının sınırına geliyor. Askerlerin üniformalarına, araçlarının seslerine ve kornalarına alışan alageyik sürüsüne ekipler ise gözü gibi bakıyor.

Geyikleri elleriyle besleyen jandarma ekipleri, aç kalmaması için her gün aynı saatte aynı noktaya yem bırakıyor.





JANDARMANIN ELİNDEN YİYORLAR

Jandarma ekipleri ile alageyikler arasındaki hiyerarşi de kameralar tarafından görüntülendi.

Jandarma ekiplerince kışlanın üst tarafında güvenli bir noktaya oluşturulan alana bırakılan yiyecekler için ilk olarak erkil geyik geliyor. Erkil geyik yemeden ve karnını doyurmadan diğer geyikler yiyeceklerin olduğu alana yaklaşmıyor.

Erkil geyik doyduktan sonra diğer geyikler karnını doyurabiliyor. Alageyikler, jandarma ekiplerinin elinden yemeklerini yiyip ormanın derinliklerinde gözden kayboluyorlar. Ayrıca geyiklerin zamanla yavruladıkları ve yavrularını da jandarmanın yiyecek bıraktığı alana getirdikleri görüldü.

Kış mevsiminde de yiyecek bulmakta güçlük çeken alageyik sürüsü, her gün belirli zamanlarda jandarma ekiplerinin yiyecek bıraktığı alana gelerek karınlarını doyuruyor. Bu sayede, hem geyik sürüsünün popülasyonu destekleniyor hem de alageyikler koruma altında tutuluyor. Ayrıca jandarma ekipleri ile alageyik sürüsünün dostluğu da, ortaya iç ısıtan görüntüler çıkarıyor.































