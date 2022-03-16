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    Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı

    Yeni doğan buzağının boğazında kitle olduğunu fark eden bir çiftçi, veterinere başvurdu. Veteriner tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda attığı görüldü.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 10:11
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    Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı

    Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Halkacılar köyünde besicilik yapan bir çiftçi, ineğinin dünyaya getirdiği buzağının boğazında bir kitle olduğunu görünce veteriner hekime başvurdu.

    Seydiler’de görev yapan Veteriner Hekim Birol Yürük tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda olduğu belirlendi.

    KALBİ BOĞAZINDA ATIYOR

    Kalbi boğazında doğan buzağının aynı zamanda sol tarafında da kasılmaların olduğunu ve vücut sıcaklığının da düştüğü tespit edildi.

    "BÖYLE BİR DOĞUM İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

    Kalbi boğaz kısmında doğan buzağıyı muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, "Seydiler’in Halkacılar köyünden bir yetiştiricimiz ineğinin doğum yaptığını ve buzağısının boyun bölgesinde bir şişlik olduğunu söyledi. Bizlerde muayene için köye gittiğimizde buzağının kalbinin normal şekilde yerinde olması gereken yerde değil de boyun bölgesinde olduğunu ve avuç içimize aldığımızda buzağının kalbinin avucumuzun içinde attığını fark ettik.

    Kastamonu da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı #1

    "BU DURUMLARI HAYVANLARDA ÇOK NADİR GÖRÜYORUZ"

    Buzağımızın sol bölgesinde doğuma bağlı olarak bacak bölgesinde kasılma mevcuttu. Vücut derecesi de düşmüş, hatta ölçtüğümde 32 dereceydi. Bu tür doğumlar insanda milyonda 7 ila 8 arasında olmasına rağmen hayvanlarda daha düşük şekilde gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir doğum ilk defa başımıza geldi, bizler bu durumla meslek hayatımızda ilk defa karşılaştık." dedi.

    "KALBİN ATIŞI HER İKİ TARAFTAN DA GÖRÜLEBİLİYOR

    Buzağının kalbinin olması gereken yerde olmadığını söyleyen Yürük, "Akciğerleri normal. Kalbin atımı da dakikada 85 civarında. Kalp gereken yer olmadığı içinde sol taraftaki eklem kasılmış durumda. Kalbin atışı her iki taraftan da rahatlıkla görülebiliyor." diye konuştu.

    Kastamonu da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı #2


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