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    Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada

    Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nda ormanlar karla kaplandı. Doğanın karla kaplanması ise drone ile görüntülendi.
    • 28.12.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 14:46
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    Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada

    Türkiye'nin bazı kesimleri, kar ile buluştu.

    Bu illerden biri de Kastamonu oldu.

    Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve göknar ormanları karla buluştu.

    Drone ile görüntülendi

    Kentin orman varlığının önemli kısmını barındıran; boz ayı, karaca, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları ile zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Yaralıgöz Dağı, özellikle kış mevsiminde fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

    İHA'nın haberine göre; doğanın karla kaplanması drone ile görüntülendi.

    Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada ViDEO

    Kastamonu da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada #1

    Kastamonu da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada #2

    Kastamonu da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada #3

    Kastamonu da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada #4

    Kastamonu da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada #5

    Kastamonu da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada #6


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