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- Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada
Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada
Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nda ormanlar karla kaplandı. Doğanın karla kaplanması ise drone ile görüntülendi.
- 28.12.2022 - 14:21
- Güncelleme : 28.12.2022 - 14:46
Türkiye'nin bazı kesimleri, kar ile buluştu.
Bu illerden biri de Kastamonu oldu.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve göknar ormanları karla buluştu.
Drone ile görüntülendi
Kentin orman varlığının önemli kısmını barındıran; boz ayı, karaca, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları ile zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Yaralıgöz Dağı, özellikle kış mevsiminde fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.
İHA'nın haberine göre; doğanın karla kaplanması drone ile görüntülendi.
Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada ViDEO