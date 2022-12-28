Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nda ormanlar karla kaplandı. Doğanın karla kaplanması ise drone ile görüntülendi.

Türkiye'nin bazı kesimleri, kar ile buluştu.

Bu illerden biri de Kastamonu oldu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve göknar ormanları karla buluştu.

Drone ile görüntülendi



Kentin orman varlığının önemli kısmını barındıran; boz ayı, karaca, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları ile zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Yaralıgöz Dağı, özellikle kış mevsiminde fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İHA'nın haberine göre; doğanın karla kaplanması drone ile görüntülendi.

Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada ViDEO





