Kastamonu'da kaybolan yaşlı adam akıllı saat sayesinde bulundu

Kastamonu’da Taşköprü ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, İl Jandarma Komutanlığının verdiği akıllı saat sayesinde kısa sürede bulundu ve M.N ailesine teslim edildi.

Kastamonu’da yaşayan Alzheimer hastası 77 yaşındaki M.N., evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönemedi.

Ailesinin kayıp ihbarı vermesiyle beraber Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen akıllı saatin programının kurulu olduğu telefona oluşturulan güvenli bölgeyi ihlal etmesi nedeniyle “güvenli bölge ihlali” mesajı gönderildi.

AKILLI SAAT UYGULAMASINA SESLİ ARAMA YAPILDI

Mesajı alan aile akıllı saat uygulamasına sesli arama yaptı. Yoldan geçen bir vatandaşın bu aramayı fark etmesiyle M.N. evine 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumun iyi olduğu belirlenen M.N. ailesine teslim edildi.

2020 yılında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen akıllı saat projesi ile Alzheimer hastası, zihinsel engelli ve kaybolma riski yüksek vatandaşların kaybolmaları durumunda kısa zamanda bulunmaları hedefleniyor.

AKILLI SAAT PROJESİYLE KAYBOLMA VAKALARI AZALDI

Bu proje sayesinde kaybolma vakalarında yüzde 50 azalış kaydedildi. Proje kapsamında 50 vatandaşa künye levhası, 25 vatandaşa akıllı saat dağıtıldı.